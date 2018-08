Britanska premierka je obisk pričela v torek v Južni Afriki, kjer so na sprejemu zaplesali šolarji ene tamkajšnjih osnovnih šol. Mayjevi se je verjetno zdelo, da ob poplesujoči mladini ne more stati povsem pri miru, zato se je trudila premikati v ritmu, kar ji po ocenah uporabnikov družbenih omrežij ni najbolje uspelo.

Theresa May dances with school children during her South Africa visithttps://t.co/hW8S23GsNdpic.twitter.com/nQNXquroKH