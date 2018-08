Ropret je za STA pojasnil, da je hudo neurje z vetrom in močnimi padavinami začelo pustošiti v njihovi občini okoli 19.30. Veter je razkril strehe kar nekaj stanovanjskih hiš, v celoti je razkril streho dvostanovanjskega objekta. Prav tako se je sprožil zemeljski plaz, meteorna voda je zalila več kleti stanovanjskih objektov in tudi trgovine Tuš.

Tako so imeli gasilci kar veliko dela. Posredovali so v 36 intervencijah, na delu so bili gasilci iz šestih tamkajšnjih gasilskih društev, prav tako so bile na terenu pristojne službe.