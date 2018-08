Turčija je dirko svetovnega prvenstva nazadnje gostila leta 2009, takrat zmagal je Italijan Antonio Cairoli. Cairoli je po devetih letih od zadnje turške dirke še vedno v vrhu svetovnega prvenstva in bo tudi v nedeljo veljal za enega od favoritov za zmago. Glavni favorit ostaja odlični Nizozemec Jeffrey Herlings, njegova prednost v prvenstvu pred drugo uvrščenim Cairolijem znaša že 75 točk.

Tim Gajser bo v Turčiji tekmoval z lepo popotnico z zadnje dirke. V seštevku svetovnega prvenstva se je Gajser ustalil na četrtem mestu, za tretje uvrščenim Belgijcem Desallom zaostaja dvaintrideset točk. Makolčan si v seštevku prvenstva želi preboja med najboljše tri. Časa, da prehiti belgijskega tekmovalca, ki je prav tako v dobri formi, pa ima le še tri dirke.

MX2 debi za Jana Pancarja

»Tekmovati na novih progah je izziv, ker smo vsi v pričakovanju, kakšna bo in kakšne bodo razmere. Vedno sem bil dober v prilagajanju na nove proge, zato tudi v Turčiji ne pričakujem posebnosti. Cilj je, da nadaljujem s predstavami iz zadnjih dirk, kjer sem bil iz dirke v dirko hitrejši in da zmanjšam razliko do prve trojice. Z ekipo smo trdo trenirali in za zdaj nam gre odlično,« je pred svojo premierno dirko v Turčiji povedal Gajser.

Tokrat bo po dolgem času slovenski motokrosist tekmoval tudi v kategoriji MX2. Jan Pancar, ki letos tekmuje na dirkah evropskega prvenstva v kategoriji EMX 250, se je odločil, da se bo v Turčiji pomeril še na dirki najvišjega ranga.

Kvalifikacije bodo v soboto popoldne, dirka bo na sporedu v nedeljo. Prva vožnja kategorije MX2, kjer bo tekmoval Jan Pancar, bo ob 11.15, druga ob 14.10. Gajserja prva vožnja kategorije MXGP čaka ob 12.15, druga ob 15.10.