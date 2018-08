Favoriti za končno zmago na betonskih igriščih v Flushing Meadowsu so bili bolj ali manj zanesljivi. Drugopostavljeni Švicar Roger Federer, ki v velikem jabolku naskakuje svojo šesto zmago v New Yorku, je dokaj zanesljivo premagal Francoza Benoita Paireja s 7:5, 6:4 in 6:4. Sedemintridesetletnega Švicarja, ki je doslej dosegel že 20 zmag na turnirjih za grand slam, kar je absolutni rekord, v naslednjem krogu čaka obračun z nepredvidljivim Avstralcem Nickom Kyrgiosom.

Nekaj več težav je imel šestopostavljeni Srb Novak Đoković. Zmagovalec turnirja v New Yorku v letih 2011 in 2015 se je v tretji krog prebil po zmagi nad Američanom Tennysom Sandgrenom s 6:1, 6:3, 6:7 (2) in 6:2, v tretjem krogu pa se bo pomeril s Francozom Richardom Gasquetom, ki je bil boljši od Đokovićevega rojaka Lasla Djera s 6:3, 7:6 (5) in 6:3.

Alexander Zverev, veliki up nemškega tenisa in četrti nosilec turnirja z nagradnim skladom 53 milijonov ameriških zelencev, je v drugem krogu zanesljivo ukanil Francoza Nicolasa Mahuta s 6:4, 6:4 in 6:2, še bolj prepričljiv pa je bil sedmopostavljeni Hrvat Marin Čilić, zmagovalec tega turnirja v letu 2014, ki je "odpihnil" Poljaka Huberta Hurkacza in slavil s 6:2, 6:0 in 6:0.

Poslovila se je Wozniackijeva V ženski konkurenci je za največje presenečenje poskrbela 29-letna Ukrajinka Lesia Curenko, ki je izločila drugo nosilko Wozniackijevo, v tretjem pa jo čaka obračun s Čehinjo Katerino Siniakovo, ki je po hudem boju ukanila v Zagrebu rojeno Avstralko Ajlo Tomljanović s 6:3, 6:7 (3) in 7:6 (4). V naslednji krog se je prebila tudi Rusinja Marija Šarapova. Nekdanja prva dama ženskega tenisa je bila s 6:2 in 7:5 boljša od Romunke Sorane Cirstee (Rom), napredovala je tudi desetopostavljena Latvijka Jelena Ostapenko, ki je bila boljša od Američanke Taylor Townsend s 4:6, 6:3 in 6:4. Na veliko sceno je stopila tudi Katarina Srebotnik. Slovenka je odigrala dva dvoboja, na njih pa je imela polovičen izkupiček. V konkurenci mešanih parov se je z Novozelandcem Michaelom Venusom prebila v drugi krog, v konkurenci ženskih parov pa je izpadla s svojo ameriško partnerko Vanio King.