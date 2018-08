Kot so navedli državni statistiki, je bila rast domačega trošenja po visoki rasti v prvem četrtletju zdaj zmernejša in se je v medletni primerjavi povečala za 2,3 odstotka. Končna potrošnja se je povečala za 2,2 odstotka, bruto investicije pa za 2,9 odstotka. Na gospodarsko rast je še naprej ugodno vplivalo zunanje povpraševanje - izvoz se je okrepil za 9,3 odstotka. Povečal se je tudi uvoz, in sicer za 8,3 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek je h gospodarski rasti prispeval 1,7 odstotne točke.

Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju znašala 1.013.618 oseb in se je glede na enako obdobje lani povečala za tri odstotke. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.