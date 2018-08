Kot so danes sporočili s kranjske policijske uprave, se je Američanka med vzpenjanjem proti Jalovški škrbini razšla s Čehinjo, ker je bila Čehinja bolje pripravljena od nje in je zato odšla naprej. Ker Američanke v razumnem času ni bilo na dogovorjenem razpotju, se je Čehinja po isti poti začela vračati in jo iskala, vendar je ni našla. V Tamarju je okoli 14. ure prijavila izginotje. Telefon Američanke pa ni bil dosegljiv.

Policija je takoj sprožila iskalno akcijo s helikopterjem in gorskimi reševalci. Policisti so preverjali planinske postojanke in med planinci iskali informacije, če jo je kdo videl, policijski helikopter je večje in zahtevno območje pregledoval iz zraka, gorski reševalci pa so jo iskali na več različnih poteh in preverjali vpisne knjige na vrhovih.

Ni vedela kam mora priti Sledi o Američanki ni bilo, vse do okoli 19. ure, ko je policiste poklicala oskrbnica zavetišča pod Špičkom v Julijcih in sporočila, da se je pogrešana zglasila v koči. Policisti so z njo že opravili razgovor in ugotovili, da sta bili planinki slabo dogovorjeni, kam sploh gresta. Zato sta šli na enem od razpotij vsaka v svojo smer in se zgrešili. Američanka poti ni poznala, med tavanjem po območju pa je do zavetišča zvečer prišla čisto po srečnem naključju. Taka dejanja planincev po opozorilu policije povzročijo vihar aktivnosti, vsako izginotje v gorah pa je obravnavajo pod predpostavko, da se je nekomu nekaj resnega zgodilo. Aktivnosti so zelo zahtevne. Zato policija ponovno opozarja na premišljena dejanja v gorah in več razuma med planinci.