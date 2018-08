Na šest ur trajajoči pogrebni slovesnosti, ki bo odprta le za povabljene, bosta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spregovorila nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in kantavtor Smokey Robinson, glasbeno pa se ji bodo poklonili od Steviea Wonderja do Ariane Grande.

»Mislim, da bo to zelo veder obred,« je dejal pastor apostolske cerkve v Detroitu Charles Ellis. »To bo čas žalosti, veselja, smeha in tudi plesa,« je dejal po poročanju AFP. »Ona bo v središču, kako nas je blagoslovila s svojo gospel glasbo,« je dodal. Pokopali jo bodo na detroitskem pokopališču Woodlawn ob njenem očetu in sorojencih.

Oboževalci so se od pevke lahko poslovili v torek in sredo. Prvi dan so jih našteli kakšnih 15.000, še večja množica pa je po poročanju AFP prišla dan kasneje. V četrtek so njeno krsto prenesli v baptistično cerkev New Bethel, v kateri je kot otrok prepevala gospel in posnela album. Zvečer je v amfiteatru Chene Park s 5000 sedeži sledil brezplačen spominski koncert, na katerem so med drugim nastopili Gladys Knight, The Four Tops, Dee Dee Bridgewater, Angela Davis in Angie Stone.

»Mesto Detroit jo je ljubilo, to je bil njen dom in mislim, da ji izkazujejo ljubezen, ki si jo je zaslužila,« je povedala ena od obiskovalk štiridnevnega slovesa.

Franklinova je imela velik vpliv na kasnejše svetovno znane pevke

Zvezdnica gospela, soula in rhythm & bluesa je z nepozabnimi pesmimi, kot so Respect (1967), Natural Woman (1968) in I Say a Little Prayer (1968) vplivala na generacije pevk, od Whitney Houston do Beyonce.

Umrla je na svojem domu v Detroitu za posledicami raka na trebušni slinavki. V več desetletij dolgi karieri je nanizala mnoge uspešnice, poleg omenjenih tudi Chain of Fools, Think in I Never Loved a Man (The Way I Love You). Prejela je 18 grammyjev in najvišje ameriško civilno odlikovanje, ki ji ga je izročil takratni predsednik George W. Bush. Revija Rolling Stone jo je uvrstila na seznam 100 najboljših pevk in pevcev vseh časov.

Bila je hči baptističnega duhovnika in aktivista za državljanske pravice. Pela je na pogrebu Martina Luthra Kinga mlajšega, na inavguracijah ameriških predsednikov Billa Clintona in Baracka Obame ter v dobrodelne namene, s svojim izjemnim glasom je bila tudi v spodbudo aktivistom.

Njena najbolj znana pesem Respect je postala neke vrste simbol gibanja za državljanske pravice, ko so Afroameričani v 60. letih po vsej državi povzdignili glas, da bi si izborili rasno enakost.