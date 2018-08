V moški konkurenci se je v tretji krog prebil četrti nosilec, Nemec Alexander Zverev, kar mu je uspelo prvič v štirih poskusih. Tokrat je bil s 6:4, 6.4 in 6.2 boljši od Francoza Nicolasa Mahuta.

Na ženskem delu turnirja sta bili uspešni četrtopostavljena Nemka Angelique Kerber in šestopostavljena Francozinja Caroline Garcia. Prva je s 6:2, 5:7 in 6:4 ugnala Švedinjo Johanno Larsson, druga pa Portoričanko Monico Puig s 6:2, 1:6 in 6:4.

Svojo nalogo je uspešno opravila tudi peta nosilka, Čehinja Petra Kvitova, ki je s 7:5 in 6:3 premagala Kitajko Wang Yafan. »V prvem nizu sem imela nekaj težav, a se mi je uspelo pobrati in se vrniti,« je dejala Čehinja, ki je letos osvojila že pet turnirjev.

Izpadla pa je enajsta nosilka Kasatkina, ki jo je izločila Belorusinja Aliaksandra Sasnovič s 6:2, 7:6 (3).

Precej zanimivo pa je bilo na dvoboju med kontroverznim Avstralcem Nickom Kyrgiosom in Francozom Pierre-Huguesom Herbertom. Tega je Kyrgios sicer premagal s 4:6, 7:6 (6), 6:3, 6:0, a po tem, ko je izgubil prvi niz in zaostajal z 2:5, je vmes posegel kar sodnik Mohamed Lahyani, ki ni bil zadovoljen s pomanjkanjem Avstralčevega truda, zato mu je dejal, naj se bolj potrudi, češ da ve, da to ni njegova prava podoba.

To sodnikovo posredovanje je poželo kar nekaj zanimanja na družbenih omrežjih. Med drugim se je oglasila hrvaška igralka Donna Vekić, ki je na twitterju zapisala: »Nisem vedela, da sodniki lahko spodbujajo igralce.«