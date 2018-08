Logistični center, za katerega so včeraj položili temeljni kamen, bo obsegal več kot 25.000 kvadratnih metrov skladiščnih in 4000 kvadratnih metrov poslovnih površin, v prvi fazi se bo razprostiral na skoraj 52.000 kvadratnih metrih in obsegal več kot kot 20.000 paletnih mest. Naložbeniki pričakujejo, da bo gradnja končana prihodnje leto. Naložbe so se lotili s premislekom, pravi lastnik logističnega velikana Stefan Krauter, saj so ugotovili, da idealna lega na vozlišču med jadranskima pristaniščema in državami v zaledju pomeni logistično priložnost.

Direktor slovenskega podjetja Cargo-partner Viktor Kastelic je ob tem dodal, da se je tudi slovenska država začela zavedati priložnosti, ki jih ponuja logistična industrija, saj gre za strateško dejavnost na najvišji ravni. Avstrijsko podjetje že 35 let ponuja vrsto logističnih storitev, ima skoraj 2800 zaposlenih in okoli 700 milijonov evrov prometa na leto. Od slovenske naložbe pričakuje povečanje dobička in povrnitev vložka v enem desetletju.