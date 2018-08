Klepačeva izpadla v prvem krogu dvojic na OP ZDA

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez, bili sta peti nosilki, izpadla v prvem krogu ženskih dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Na turnirju za grand slam sta bili po uri in 29 minutah s 6:3 in 7:5 uspešnejši Latvijka Anastasija Sevastova in Rusinja Anastasija Pavljučenkova.