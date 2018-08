Raziskovalci z univerze West of England v Bristolu so z novo študijo ugotavljali vpliv brezplačnega brezžičnega interneta na vlakih, ki vozijo na relaciji London-Birmingham ter London-Aylesbury. V raziskavi, ki bo danes predstavljena na inštitutu Royal Geographical Society, so obravnavali pot na delo 5000 ljudi, poroča britanski BBC.

V študiji so ugotovili, da je kar 54 odstotkov uporabnikov brezžičnega interneta na vlaku med vožnjo na delo pošiljalo poslovno elektronsko pošto, medtem ko so drugi za ta namen uporabljali lastne mobilne podatke, poroča britanski BBC.

Zaposleni so se na poti na delo seznanjali z elektronsko pošto, ki so jo dobili pred začetkom delovnega dne, medtem ko so med vračanjem domov zaključevali delo, ki ga niso utegnili dokončati v rednem delovnem času. Kot je pojasnil eden od potnikov na poti iz Londona v Birmingham, mu vožnja omogoča dokončanje dela, ki mu ga kasneje ne bo potrebno opraviti doma.

Študija je sicer sprožila številna vprašanja o razločevanju delovnega in zasebnega ravnotežja. Raziskovalka Juliet Jain je dejala, da so pametni telefoni in dostop interneta na telefonih "zameglili mejo" med delom in zasebnim življenjem. Ob tem je opozorila, da bi delodajalci z upoštevanjem poti na delo kot delovnega časa želeli "večji nadzor in odgovornost" zaposlenih v njihovem prostem času.