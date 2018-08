Velenjski in goriški nogometaši so v prvi slovenski ligi po odigrani zaostali tekmi sklenili šesti krog, v katerem je po izboru Dnevnikove žirije najbolj prepričal argentinski napadalec slovenskega rodu Andrej Vombergar, ki je za las prehitel napadalca Mure Roka Sirka. Odpisani nogometaš Olimpije se je po mesecu dni vrnil v tekmovalni pogon in zrežiral ljubljansko zmago v Domžalah. Državni prvaki so tako izkoristili remi Maribora s Celjem in se vrnili v igro za naslov.

Vombergarja je v Ljubljano pripeljal zdaj že nekdanji športni direktor Olimpije Mladen Rudonja. Čeprav mu prav posebne pozornosti ni namenjal niti Igor Bišćan, je Vombergar v minuli sezoni z zmagovitim golom na derbiju v Mariboru odločno pripomogel k razpletu državnega prvenstva. Vombergar ni bil priljubljen niti med srbskimi trenerji na čelu z Ilijo Stolico. Ko so se vsi poslovili iz Stožic, ga je začasni trener Safet Hadžić vrnil v začetno enajsterico, kar se je izkazalo za zmagovito potezo. Vombergar je ob Kamniški Bistrici odigral eno najboljših tekem v zeleno-belem dresu. Najprej je podal za prvi zadetek Roka Kronavetra, nato pa je izkoristil odlično podajo s strani in z volejem odločil za Olimpijo nadvse pomemben obračun. Če bo prepričal tudi novega trenerja Olimpije Zorana Barišića, bi Vombergar lahko postal eden ključnih igralcev ljubljanskega moštva v boju za prvaka.