Predstavnik občine in hkrati prevajalec Kitajcev

Marko Kovačič in njegovi kitajski poslovni partnerji ne mirujejo. Prejšnji teden je bila delegacija SHS Aviation v Osijeku in Brčkem. Na Hrvaškem so izrazili zanimanje za vlaganje v tamkajšnje letališče, v BiH pa so Kovačič in Kitajci prišli zaradi projekta gradnje novega tovornega letališča. V Brčkem, kjer nimajo niti avtobusne postaje, nogometnega stadiona, športne dvorane ali gledališča, se krajani napovedani gradnji letališča le smejijo, izhaja iz prispevka televizije BH. Z mariborske občine so sporočili, da je Kovačič na jug odpotoval v njenem imenu, v Bosno naj bi šel na pobudo potencialnih slovenskih soinvestitorjev. Ta pobudnik je Sašo Murtič, nekdanji državni sekretar na slovenskem prometnem ministrstvu. »Mestna občina Maribor na dogodek v Brčkem ni bila povabljena,« nam je razložil Murtič. »Prek Marka Kovačiča sem povabil podjetje SHS Aviation, z njim sem tudi usklajeval sestanek. Marko se je dogodka udeležil v ekipi kitajskih vlagateljev, kot nekakšen prevajalec gospoda Lingkun Menga. V Osijek in Brčko so Kitajci prišli iskat alternativne rešitve, saj jim v Mariboru ne gre dobro.«