Do srede so ljubljanski javni vrtci za novo šolsko leto sprejeli 3501 otroka, od tega 2961 otrok prvega starostnega obdobja (od enega do treh let) in 540 drugega starostnega obdobja (od treh do šestih let). Na prostor v vrtcu je v sredo čakalo še 236 otrok, starih od enega do treh let, med njimi tudi 39 otrok, katerih starši so trikrat zapored odklonili ponujeno prosto mesto in so tako pristali na repu čakalne vrste.

»Noben otrok, če ima vsaj eden od staršev stalno prebivališče v Ljubljani, ne bo ostal brez prostora v vrtcu,« je včeraj zagotovil ljubljanski župan Zoran Janković. Njegovo trditev podpirajo tudi podatki ljubljanske občine; v prestolnici namreč že peto leto zagotavljajo vsem staršem s pogoji javni vrtec že v spomladanskih mesecih, največ težav z iskanjem prostora pa imajo tisti starši, ki odklonijo ponujeno prosto mesto za otroka, saj ga želijo vpisati v točno določeno enoto.