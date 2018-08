New York se v teh dneh bohoti s teniško infrastrukturo, rekordnim nagradnim skladom, ki znaša že dobrih 53 milijonov ameriških dolarjev, in modnimi teniškimi smernicami. V prvi vrsti jih predstavlja Serena Williams, ki se je v drugem krogu vnovič predstavila z unikatno opremo podjetja Nike. Medtem ko Američanko po rojstvu hčerke najbolj zanimajo športni uspehi, imajo z njenimi nastopi veliko dela številni »nešportni« strokovnjaki. Medtem najboljši igralci še naprej opozarjajo na nemogoče pogoje pri visokih temperaturah, saj nimajo vsi privilegijev, da bi igrali večerne dvoboje.

Obeta se prvi vrhunec

Ker je Serena Williams v New Yorku glavna zvezdnica, ima rezervirane najboljše termine na največjih stadionih. Dvoboj drugega kroga je proti Nemki Carini Witthöft dobila v dobri uri. Dve zmagi je v New Yorku dosegla tudi leto in pol starejša Serenina sestra, 38-letna Venus. Gledalci in teniški svet bodo danes prišli na svoj račun, saj se bosta sestri v medsebojnem dvoboju pomerili v šestnajstini finala. Še ena ženska teniška poslastica se obeta v tretjem krogu med posameznicami. Pomerili se bosta lanska zmagovalka Sloane Stephes in Viktoria Azarenka. Medtem ko Američanka (3. na svetovni lestvici) v prvih dveh krogih ni delovala prepričljivo, je Belorusinja (79.) svoji tekmici ugnala suvereno.

V medsebojnih sestrskih dvobojih ima boljše razmerje zmag in porazov Serena (17:12), zadnji dvoboj pa je dobila Venus. »Veselim se novega sestrskega dvoboja. Vso kariero se potiskava naprej. Druga drugi sva lahko hvaležni, da sva dosegli, kar sva. Če bom skušala premagati Venus, bom morala znova igrati najboljši tenis,« pravi Serena Williams.