Sam nisem potomec partizanske družine, pa sem klub temu vzgojen v poštenju in spoštovanju naše zgodovine, ki mi je v ponos. Ne morem si predstavljati, kako lahko nekdo s takšno retoriko doktorira, saj je za to odgovoren tudi njegov profesor, pri katerem je zagovarjal doktorat. S svojim delovanjem kažeta tudi pogled svojih profesorjev, ki jim ne moreta biti v ponos, razen če niso sami enakega protislovenskega pogleda. Prav tako me je presenetilo pojasnilo in odgovor direktorja TV. Ja, za nič ni odgovoren, vse je sprenevedanje, izmikanje in brez vsebine. Ves odgovor je pravzaprav prikrito soglašanje z oddajo.

Vsi ti ljudje so ves čas uživali vse koristi in pridobitve partizanskega boja. Zdaj, ko imamo tako imenovano demokracijo, pa so pokazali svoj pravi obraz. Kdaj bomo dobili zakonodajo, ki bo končno postavila stvari na pravo mesto kot v tujini?

Nehajte nas prosim že razdvajati in če nimate kaj lepega povedati o naši lepi domovini, ki je bila še pred 27 leti vzor za mnoge, bodite raje tiho.

Andrej Lapajnar, Medvode