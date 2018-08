Kastelic pravi, da tokrat obljubam občine, ki pravi, da bo ukrepala, verjame, kajti pritisk civilne družbe je vse večji. Po drugi strani se veseli odprtja novega rehabilitacijskega centra, kjer bodo izvajali program psihosocialne rehabilitacije za ljudi z odvisnostmi in pridruženimi duševnimi motnjami. »Upam, da bomo jeseni začeli program in sprejeli nekaj ljudi z najbolj zapletenimi telesnimi in duševnimi motnjami. Seveda ne pričakujem, da bo to razbremenilo odprto sceno,« je med drugim dejal Andrej Kastelic.