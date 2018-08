Spremeniti morajo pogled na težavo

»Nasvete, naj pozitivno razmišljajo in podobno, so naši bolniki že upoštevali, a to ne deluje. Bolečinski sistem (kot eden izmed sistemov uravnavanja notranjega okolja) se jim je porušil in spoznati morajo, kaj jih je v to pripeljalo, ter spremiti svoj pogled na težavo. 'V redu, moj disk na hrbtenici je spremenjen. To pomeni, da bolečina lahko včasih zaradi povečanih mehanskih obremenitev in že razvite senzibilizacije (to je povečane odzivnosti na mehanske dražljaje) naraste do te mere, da bom v funkcioniranju bolj omejen, lahko pričakujem tudi povečano razdražljivost in utrudljivost, morda težave pri zbranosti. Ko opazim, da se telo nagiba v to smer, lahko, kolikor je mogoče, prilagodim svoje psihofizične obremenitve,' je ponazorila specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine Helena Jamnik.