»Če vam povem na kratko, imate tri možnosti: lahko priznate, ne priznate ali molčite,« je včeraj sodnik Marjan Pogačnik razložil Edinu Karajiću, obtoženemu, da je skupaj z Jasminom Alagićem sredi maja s pištolo strašil po ljubljanskih Dravljah in Šiški. Karajić je malce pomolčal, potem pa potiho vprašal: »Obstaja tudi četrta?« Ker je bil odgovor negativen, se je nekaj trenutkov pozneje odločil za drugo. »Nisem kriv,« je dejal in ob tem očitno presenetil tudi odvetnika, ki je kasneje sodniku namignil, da naj bi krivdo priznal. Ker je tudi pajdaš na zatožni klopi Alagić odgovoril z »ne priznam«, bo sledilo sojenje. Z zagovorom in zaslišanjem prvih prič se bo začelo 13. septembra.

»Reci besedo, pa te ubijem«

Petintridesetletni Jasmin Alagić, bosanski državljan, ki v Sloveniji nima prijavljenega bivališča, in tri leta starejši Edin Karajić, Bosanec z dovoljenjem za bivanje v Ljubljani do leta 2027, naj bi tistega majskega večera prišla v draveljsko kavarno. Nekaj časa je bil mir, potem pa sta se začela prepirati in Alagić se je presedel za sosednjo mizo. Očitno so se stvari pomirile, saj sta nato skupaj zapustila lokal, a ne da bi poravnala račun. Natakar ju je pobaral, kako je s tem, nakar se je Alagić obrnil, iz jakne potegnil pištolo in jo natakarju prislonil na glavo. »Reci besedo, pa te ubijem,« naj bi mu zagrozil v svojem jeziku. In nato ustrelil, a mimo natakarjeve glave.

Ko sta odšla, naj bi izstrelila še štiri strele, a k sreči nista zadela nikogar od mimoidočih, je pa ena od krogel prebila steklo na bližnji stavbi. Z avtom sta se odpeljala do lokala na Celovški. Brez vsakega razloga sta začela kričati na goste in tolči po šipah gostišča. Gostja se je zaradi tega z njima zapletla v prepir, nato pa rekla natakarici, naj pokliče policijo. Ko je ta vzela mobilni telefon, naj bi ji ga Alagić iztrgal iz rok in vrgel po tleh, da se je razbil. Vmešal se je še en gost, a ga je Alagić s pestjo udaril v obraz, Karajić pa je izvlekel pištolo in začel meriti v navzoče. Preden sta jo popihala, naj bi Karajić še zlasal natakarico. Policisti so nasilneža prijeli ob pomoči enega od gostov, ki se je podal za njima in može postave usmerjal, kam sta šla.