Kot je danes poročal Siol, naj bi Perutnina Ptuj s 3600 zaposlenimi kmalu dobila novega lastnika, Sij pa naj bi se po treh letih odločil izstopiti iz lastništva. Po informacijah portala, ki se sklicuje na več virov, se za nakup Perutnine zanima LDC, največji evropski perutninar, ki je lani ustvaril 3,6 milijarde evrov prihodkov, zaposluje pa 19.500 ljudi.

V ptujski družbi, ki jo prek skupine Sij obvladuje ruski kapital, pisanja portala ne komentirajo. Siol je navedel še, da naj bi bili dogovori med Sijem in potencialnim kupcem v sklepni fazi, čeprav v Siju za zdaj zatrjujejo, da je glede Perutnine odprtih več možnosti in da končna odločitev še ni bila sprejeta. Kot dodaja, prodajo ptujske družbe že dlje časa zahtevajo upniki Sija, med njimi najglasneje ruska državna banka Sberbank in posamezni kupci obveznic.

Na današnji skupščini bi po prvotnem predlogu potrdili sklep, da 14,6 milijona evrov bilančnega dobička, v katerega je vključenih tudi 7,8 milijona evrov lanskega čistega dobička, do nadaljnjega ostane nerazporejenega. Zdaj bo nerazporejenega ostalo 12,83 milijona evrov dobička.

Kot so sporočili iz Perutnine Ptuj, je skupščina med drugim upravi pod vodstvom Tiborja Šimonke in nadzornemu svetu, potem ko se je seznanila z letnim poročilom o poslovanju, podelila razrešnico za delo v minulem letu. Delničarji so ob tem za revizorja poslovanja v letu 2018 imenovali družbo KPMG Slovenija.