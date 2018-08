Če spremljate teniško odprto prvenstvo v New Yorku, vam kajpak niso ušle velike težave igralcev in igralk na račun visokih temperatur, pospremljenih z visoko vlažnostjo ozračja. Pisali smo o srbskem zvezdniku Novaku Đokoviću, ki je bil v drugem nizu srečanja z Madžarom Mártonom Fucsovicsem blizu predaji, a se je fizično in psihično nekako uspel pobrati. V torek je zaradi težkih razmer dvoboje predalo pet igralcev, zaradi česar so organizatorji uvedli pravilo odmora med tretjim in četrtim nizom. Igralci se lahko za 10 minut odpočijejo od temperatur blizu 40 stopinj Celzija, ki jo spremlja vlažnost krepko čez 50 odstotkov.

Kdaj je zdravstveno tveganje preveliko? Zaradi razmer se je ogrela tudi debata o tem, ali je prav, da športniki v takšni vročini ogrožajo svoje zdravje, ki jo je nato z neprimernim tvitom dodatno začinil legendarni ameriški tenisač Jimmy Connors: »Je bilo vroče? Da se lahko boriš za 3,5 milijona dolarjev? Za tak denar bi igral tudi v Sahari ob 12.00. Biti dobro pripravljen je del igre, pojdite na igrišče in dajte vse od sebe. Srečno, igralci!« Đoković je po drugi strani dejal, da se je dva niza in pol bolj kot z nasprotnikom boril 'preživeti'. Tunizijec Malek Jaziri je priznal, da je imel občutek, da mu stopala dobesedno gorijo. Mlada Latvijka Jelena Ostapenko je celo dejala, »da bodo pravila spremenili šele, ko bo nekdo umrl«. A medtem ko lahko na spletu vidimo številne fotografije moških igralcev, ki si lahko med daljšimi prekinitvami pomagajo tudi s tem, da odvržejo majico, tega pri ženskah ne boste videli. Ne, da jim ni vroče, ampak ker ob tem tvegajo kazen zaradi nešportnega obnašanja. Prav to se je zgodilo francoski igralki Alize Cornet, ki je po odmoru sprevidela, da je v naglici narobe oblekla zgornji del športne oprave in to nato na hitro popravila. Sodnik Christian Rask je simpatični zaplet kaznoval s slepim sledenjem pravila, ki igralkam prepoveduje preobleči se na igrišču.