Začnimo z novostmi. Sziget 2018 naj bi bil eden prvih festivalov, kjer je vsak obiskovalec s festivalsko zapestnico dobil tudi čip FestiPay, ki omogoča brezstično plačevanje na vseh stojnicah s hrano, pijačo ter ostalimi storitvami. Na otoku so bili na več mestih postavljeni bankomati, bolje pripravljeni obiskovalci pa so denar naložili že preko spletne strani in se tako izognili čakalnim vrstam, ki so bile zato veliko krajše kot na drugih festivalih.

Menjalni tečaj je bil seveda občutno slabši in festivalske cene večinoma zelo navite, zato si bil po večini kar hitro primoran ponoviti vajo. Čip je služil tudi kot osebni dokument, saj so vsakega obiskovalca ob vstopu na otok »skenirali«, s tem pa so nas razbremenili nošenja denarnice ter osebnih dokumentov in si zato prislužili velik plus.

»Neverjetna izkušnja, odlična glasba. Obožujem atmosfero, ki nastane na Szigetu, čeprav sem podcenjevala kako velik je festival in koliko različnih stvari je mogoče početi na otoku. Ideja z zbiranjem žigov v potnem listu Szigeta se mi zdi zelo dobra, spodbudila nas je k raziskovanju otoka, čeprav smo primarno prišli na festival žurirat,« pravi Helene, Szigetčanka za 3 dni iz Velike Britanije.

Posebno noto festivalu dodal okoljevarstveni poudarek Tokratni Sziget je bil še bolj okoljevarstveno naravnan kot po navadi, saj je poleg številnih nevladnih organizacij, ki jih vsako leto gosti v večjem številu, letos s številnimi plakati opominjal obiskovalce na probleme uporabe plastičnih slamic in kozarcev za enkratno uporabo, zaradi katerih naj bi bil letos odstotek odpadle plastike občutno manjši. Največja in najodmevnejša predstava na to temo pa je bila angleška As The World Tipped, ki se je odvijala na višini 20 metrov nad tlemi z igralsko zasedbo kaskaderskih sposobnosti, ki so na vrveh ob pomoči ostalih članov igralske zasedbe, s številnimi dih jemajočimi akrobacijami predstavljali konec človeškega obstoja po koncu zadnje neuspešne okoljevarstvene konference na Danskem. »Prvič sem na otoku in doživel sem najbolj surrealno izkušnjo svojega življenja. Zdaj sem Szigetčan za celotno življenje. Potovanje iz Indije na Madžarsko bo od zdaj naprej v mojem vsakoletnem planu,« pravi Rajat, Szigetčan za 7 dni iz Indije. »Všeč mi je pristop in odnos organizatorjev festivala do pomembnih problematik, ki so prisotne v svetu. Izpostavljajo okoljevarstvo, vključevanje oseb s posebnimi potrebami, LGBT pravice, sprejemanje in spodbujanje raznolikosti,« pravi Yulia, Szigetčanka za 1 dan iz Ukrajine.

Med neštetimi aktivnostmi festivala vedno nekaj novih in nekaj poznanih atrakcij Na področju umetniških instalacij, potujočih gledaliških predstav ter ostalih retro zabaviščnih sejmov ni bilo veliko novosti (čeprav so vsako leto zelo zanimive in raznolike), je pa drugi dan festivala mimoidoče prijetno presenetilo tekmovanje v tako imenovanih živih spomenikih, kjer so se umetniki ob neznosni vročini in v nadvse zanimivih vlogah ter maškaradah potegovali za izbor, ki je potekal ob glasovanju samih udeležencev festivala. Med cirkuškimi predstavami so prevladovali nastopi na višini s pomočjo aerial trakov, visečih obročev in oprijemljivih drogov. Del otoka namenjen temu, da se obiskovalci postavijo v čevlje ljudi z omejenimi fizičnimi zmožnostimi in ostalimi ovirami, je bil letos skromnejši za vsaj večnadstropni poligon skozi katerega se preizkusiš z invalidskim vozičkom, je pa prijetno izkušnjo pričarala stojnica z sedmimi ležišči, kjer so te ob nežnem nagovoru s slušalkami, ventilatorjem ter zavesami za 20 minut popeljali v čudoviti svet lepotnega spanca. » Sziget obiskujem že od začetka festivala. Cene so se v zadnjih letih pretirano povišale, saj so nekatere tudi trikrat višje od cen v Budimpešti. Sicer mi je všeč, da program ni dolgočasen in se res potrudijo glede raznolikosti, tudi če si stalen obiskovalec festivala,« pravi Tamás, Szigetčan za 7 dni iz Madžarske.

Tudi na glasbenem področju Sziget nikoli ne razočara Za konec pa še glasba: največje navdušenje je bilo čutiti ravno 4. dan festivala, ko je na glavnem odru nastopila londonska folk rock zasedba Mumford & Sons. Bili so polni energije, živahni, tudi malenkost otožni, vendar ravno prav, da so celotno uro in pol držali pokonci rekordno število obiskovalcev. Lana Del Rey nas je prejšnji večer z občutno umirjenim nastopom popeljala kamorkoli nam je naša podzavest dopuščala, nekatere do lune, drugi pa so jo opazovali iz svoje prizemljenosti. Skratka, nihče ni ostal ravnodušen. Liam Gallagher nas je v nedeljo spomnil na čase, ko so bili Oasis na vrhu glasbenih lestvic in nam ponovno vliv upanje, da ju z bratom Noelom še kdaj vidimo skupaj na odru – morda celo na katerem od naslednjih Szigetov. Zadnji dan festivala so zaključili kralji indie rock scene Arctic Monkeys, ki so s svojim nastopom doprinesli ravno to, kar se je od njih pričakovalo. Večjo zabavo ter celo malo kontroverznosti pa so še isti dan, ob žgočem soncu zagotovili romski etno rockerji Gogol Bordello. Divja energija in ekstravaganten nastop njihovega frontmana je omogočila, da se je suh prah na otoku ta dan dvignil še višje v nebo ter, da so bili številni med nami popolnoma brez glasu že pred zadnjim koncertom festivala. Kot vsako leto so v poznih večernih (oziroma nočnih) urah na enem od neštetih odrov obiskovalce zabavali številni tribute bandi z nadvse zabavnimi imeni. Na letošnjem Szigetu so se najbolj izkazali madžarski Acid DC, Piknik Park ter Small Things, največ zanimanja in skorajda tolikšno glavo množico, kot so jo ponavadi privabili le izvajalci na glavnem odru, pa so poželi slovaški ABBA tribute.