Raziskovalci so na majhnem vzorcu 30 ljudi z opremo, podobno tisti, ki je že sedaj na voljo v večini ambulant oftalmologov, odkrili znake Alzheimerjeve bolezni, navaja študija.

Udeleženci v študiji, vsi sredi 70. let brez vidnih znakov Alzheimerja, so opravili preiskavo PET ali so jim odvzeli vzorec likvorja. Pri polovici med njimi so odkrili povišane ravni beljakovine Alzheimerjeve bolezni amiloid ali tau, kar je nakazovalo, da bodo kasneje verjetno zboleli za demenco.

Pri tej isti polovici so raziskovalci odkrili tudi tanjšanje mrežnice, kar so strokovnjaki že prej opazili pri obdukcijah ljudi, ki so umrli zaradi Alzheimerjeve bolezni, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

»Pri bolnikih s povišanimi vrednostmi amiloida ali taua smo zaznali občutno tanjšanje v središču mrežnice,« je povedal eden glavnih raziskovalcev pri študiji Rajendra Apta, profesor oftalmologije na Washingtonovi univerzi v St. Louisu. »Vsi imamo majhno območje brez žilic v središču naših mrežnic, ki je odgovorna za naš najbolj natančen vid. Odkrili smo, da je to območje brez žilic pri ljudeh s predklinično Alzheimerjevo boleznijo občutno večje,« je dodal.