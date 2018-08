Poročna obleka bo na ogled postavljena v sklopu razstave Kraljeva poroka: Vojvoda in vojvodinja sussekška. Ta bo na Windsorskem gradu odprta med 26. oktobrom do 6. januarjem prihodnje leto, javnost pa si jo bo lahko od 14. junija do 6. oktobra prihodnje leto ogledala tudi v palači Holyroodhouse v Edinburghu, poroča britanski BBC.

Na razstavi bo na ogled tudi enaka različica uniforme, v kateri je pred oltar stopil princ Harry. Princ bo namreč izvirnik v času razstave potreboval.