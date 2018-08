Po poročanju očividcev je Foxova vozila okoli 80 kilometrov na uro, ko je zletela iz ceste in se zaletela v drevo in avtomobile ob cesti. »Zavorne luči so zasvetile le za trenutek, tik pred trčenjem,« je še dodala priča. Ponesrečenko so sicer s kraja dogodka prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrla.

Policijska preiskava je pokazala, da so bile v avtu tri od štirih zavornih žic prerezane, kar je kasneje priznal tudi 39-letn fant Foxove. Policiji je povedal, da ga je Foxova večer pred nesrečo spravila ob živce in ga napotila po pipo za kajenje kokaina, namesto da bi odšel v trgovino po pipo, pa je Jenkins ta čas izkoristil za to, da je na avtu prerezal zavore, saj je iskal kovino, ki bi jo lahko uporabil namesto pipe.

Jenkinsa so spoznali za krivega uboja in ga pridržali brez plačila varščine. Njegova obravnava na sodišču, kjer bo znana kazen za zločin, se bo začela septembra, poroča BBC.