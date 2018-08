Monterey Pop (D. A. Pennebaker, 1968)

Danes zvečer ne zamudite zadnje projekcije v sklopu letnega kina na Kongresnem trgu. Istega leta kot Kubrickova Odiseja je namreč izšel tudi Pennebakerjev Monterey Pop, ki popisuje zgodovinski Monterey International Pop Festival. Na tridnevnem glasbenem festivalu so svojo izjemno kariero začeli Jimi Hendrix, Janis Joplin in Otis Redding, med nastopajočimi pa niso manjkali niti Simon in Garfunkel, The Mamas & the Papas, The Who in The Byrds. Prelomni rokumentarec je popisala kamera velikanov dokumentarnega filma Alberta Mayslesa in Richarda Leacocka.