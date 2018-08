Kot piše današnji Večer, so policisti konec marca obiskali ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in zavod za šolstvo, hišne preiskave pa so zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja potekale tudi pri nekaterih domnevno vpletenih posameznikih doma. Policija naj bi po podatkih časnika preiskovala izplačilo avtorskega honorarja Papianu za študije, ki jih je pri njem leta 2009 in 2010 naročil zavod za šolstvo.

Slovenski javnosti neznani armenski zdravilec, ezoterik in energetski zdravnik, ki zdaj živi na Nizozemskem in se med drugim ukvarja z bioenergijo, naj bi za dve študiji, pod katerima je podpisan, po informacijah časnika prejel davkoplačevalski denar, pri tem pa obstaja utemeljen sum, da študij sploh ni napisal sam. Bile naj bi namreč zelo podobne knjigam oziroma kar prepisane iz knjig, katerih avtorica je aktualna državna sekretarka na ministrstvu za šolstvo Andreja Barle Lakota, ki je bila v tistem času direktorica urada za razvoj izobraževanja.

Zdravilec pojasnil ni dajal Na Policijski upravi Ljubljana so za Večer potrdili, da poteka predkazenski postopek, ostalih podrobnosti pa niso razkrili. Kot dodaja časnik, naj bi bil honorar nakazan Papianu, a menda obstaja sum, da naj bi ga bil prejel za plačilo nekaterih drugih storitev. Ker Barle Lakota domnevno sporne operacije naj ne bi bila mogla opraviti brez pomoči na zavodu za šolstvo, policisti zaradi morebitne zlorabe položaja preiskujejo tudi odgovorne osebe na tem zavodu, še dodaja časnik. Zdravilec se na prošnje za pojasnila ni odzval, prav tako očitkov ne komentira Barle Lakota. V molk so se zavili tako na ministrstvu za izobraževanje kot na zavodu za šolstvo, saj da ne morejo dati informacij, ker so omenjene zadeve predmet policijske preiskave. Je pa nekdanji minister Lukšič za Večer povedal, da Papiana pozna osebno, ob tem pa poudaril, da o študijah, ki naj bi jih bil ta napisal za zavod za šolstvo, ne ve ničesar. Potrdil je, da ve, da se zdaj s tem ukvarja policija, ker so mu to povedali, vendar sam ne ve, za kaj gre. Zanikal je, da bi kakorkoli vplival na to, da bi bil omenjeni tuji strokovnjak vključen v kakšne projekte, prav tako ga policisti v tej zadevi doslej še niso obiskali.