»Konstruiranje in projektiranje viaduktov in mostov je čudovito delo. Ampak ob tem te ves čas projektiranja, gradnje, tudi kasneje, spremlja velika odgovornost,« je rekel konstruktor mostov, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva Marjan Pipenbaher, eden vodilnih konstruktorjev velikih premostitvenih objektov v tem delu Evrope. Za gradnjo mostov je prvi pogoj vrhunsko poznavanje gradbene stroke od geomehanike in geologije do statike in dinamike ter vsega drugega, za Pipenbaherja pa je značilno, da v gradnji išče nekaj več – sožitje infrastrukture z o