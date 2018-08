Policisti med hišno preiskavo Domžalčanu zasegli različno drogo

Policisti Policijske postaje Domžale so v sredo opravili hišno preiskavo pri 39-letnem Domžalčanu, v njej pa so mu zasegli okoli 1500 gramov heroina, okoli 700 gramov kokaina in okoli 1600 gramov konoplje. Domžalčanu so policisti odvzeli tudi prostost, so sporočili z ljubljanske policijske postaje.