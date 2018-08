Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) je sporočil, da je bilo žarišče močnejšega sunka 19 kilometrov zahodno od Glamoča v Republiki srbski v BiH na globini 10 kilometrov. Kot so dodali, je sledil šibkejši potresni sunek. Žarišče potresov je bilo približno 30 kilometrov vzhodno od Knina ter približno 60 kilometrov severozahodno od Splita.

Tresenje tal je prebudilo in prestrašilo mnoge prebivalce v obeh državah. Mnogi so svoje izkušnje delili na spletni strani EMSC. Večinoma so poročali, da je šlo za močan sunek, ki jih je zbudil in prestrašil, ker so se tresli postelje in pohištvo. »Nekoliko močnejše tresenje je trajalo sedem do osem sekund, nato se je počasi umirjalo v naslednjih desetih sekundah. 15 minut kasneje je bilo čutiti še eno manjše tresenje, ki je trajalo nekaj sekund,« je zapisal prebivalec kraja Suhač nedaleč od Sinja na Hrvaškem, ki je oddaljeno približno 35 kilometrov od žarišča potresa.

Potres so čutili v Kninu, Šibeniku, Splitu, Solinu, Kaštelih, Omišu, občutke po potresu so na spletni strani delili tudi prebivalci Drvarja in nekaterih drugih krajev v BiH.