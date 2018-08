Pri moških so v tretji krog napredovali prvi nosilec Španec Rafael Nadal, tretji nosilec Juan Martin Del Potro, peti nosilec Južnoafričan Kevin Anderson, deveti nosilec Avstrijec Dominic Thiem in 11. nosilec Američan Johh Isner.

»Mislim, da sem vsaj v določenih trenutkih pokazal najboljši tenis, od kar sem se vrnil po poškodbi. Žal pa mi manjka konstantnosti, tudi nekoliko boljša igra ni bila dovolj, da bi premagal Fernanda. Najbrž bi lahko računal na zmago, če bi v prvem nizu izkoristil zaključno žogico, ker je nisem, me je tekmec kaznoval,« po porazu ni bil preveč slabe volje Murray, zmagovalec turnirja v New Yorku leta 2012, ki priznava, da bo potreboval kar precej potrpljenja, če se bo želel vrniti na mesta, ki jih je nekoč zasedal.

Bolj razočaran je bil Cicipas, ki je imel po dobrih igrah v Severni Ameriki velika pričakovanja, a ga je zaustavil zmagovalec turnirja v Winston-Salemu prejšnji teden Rus Daniil Medvedjev . Dvajsetletni Grk se je po porazu pritoževal nad vročino: »Visoke temperature ti vzamejo mentalno in telesno moč. Res je, da so pogoji za vse enaki, a jaz se v tej vročini enostavno nisem znašel,« je dejal zmagovalec turnirja v Torontu.

Turnir zapuščata Görgesova in Muguruza

Pri ženskah je še drugo zmago zabeležila Estonka Kaia Kanepi, krvnica prve nosilke Simone Halep, ki je bila od boljša od švicarske kvalifikantke Jil Teichmann, ta je v prvem krogu izločila Slovenko Dalilo Jakupović. V nadaljnje tekmovanje so se prebile še sestri Williams, v naslednjem krogu se bosta 30-ič pomerili med seboj (do zdaj je 17 dvobojev dobila Serena, 12 pa Venus), njuna rojakinja in tretja nosilka Sloane Stephens, Ukrajinka Jelina Svitolina in osma nosilka Čehinja Katarina Pliškova.

Turnir pa zapuščata Görgesova in Muguruza. Nemko je med gledalce poslala Rusinja Jekaterina Makarova, Španko pa Čehinja Karolina Muchova.