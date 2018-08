Ko se približuje začetek novega šolskega leta, razmislimo, kako bi šolarjem ali malčkom, ki bodo letos znova ali prvič sedli v šolske klopi, olajšali pripravo šolskih nalog. Delovni kotiček oziroma prostor za učenje je sestavni del otroške sobe. Pisalna miza, udoben stol in dodatna oprema, kot so omarice za shranjevanje in police za razstavljanje, so osnovna oprema, ki jo nadgradimo z okrasnimi dodatki.

Prostorsko varčne rešitve Tako kot v drugih prostorih stanovanja je prostor ključnega pomena, ko želimo opremiti idealno sobo za šolarja. Dodajanje delovnega prostorčka k opremi, ki ste jo kupili, ko je bil otrok še malček, ne pomeni, da morate žrtvovati dragoceni talni prostor. Odlična rešitev, ko ima otroška soba skromno kvadraturo in je strop dovolj visok, je dvignjena postelja oziroma pograd. Podenj umestimo pisalno mizo z vrtljivim stolom in omarico na kolescih – in že ima šolar primeren delovni kotiček. Alternativna možnost je neizkoriščen kot, kamor na steno namestimo dovolj široko in globoko polico, ki služi kot delovna površina, nad njo pa še nekaj poličk za šolske potrebščine. Šolarji potrebujejo dovolj prostora za shranjevanje, zato poskrbite, da ima delovni prostor dovolj zaprtih omaric s predali, kamor lahko odlagajo pisalne potrebščine, naloge in številne druge drobnarije. Poleg pisalne mize naj stoji omarica, če pa na tleh ni dovolj prostora, lahko za shranjevanje služijo omarice, pritrjene na steno. Modularni elementi, ki jih med seboj združujemo po potrebi in želji (ko otrok raste, jih lahko dopolnimo z dodatnimi), so odlična izbira. V zaprtih naj šolar hrani pribor in potrebščine, ki niso za ogled, na odprtih pa knjige, okrasne predmete, pokale s športnih tekmovanj, igrače … Stenske omarice poskrbijo, da talni prostor ni preobremenjen, otroška soba pa je videti prostornejša.

Ne le funkcionalna, tudi všečna oprema Delovni kotiček za šolarja naj ne bo samo funkcionalen, temveč tudi všečen. Izdelovalci večine pohištva, namenjenega prav za otroške in mladinske sobe, ponujajo poleg osnovne opreme tudi ustvarjalne rešitve za delovne površine. K pohištvu za otroško sobo, ko iz malčka zraste šolar, samo dokupite potrebno opremo, tako da je prostor za delo naravni »podaljšek« obstoječe ureditve. Lahko pa uberete prav nasprotno pot in izberete pohištvo za delovni prostor v drugačni barvi ali materialu. Poskrbite le, da bo oprema v otroški sobi usklajena, in dodajte v prostor dekorativne elemente, ki ga povezujejo v enovito celoto. Če ima vaš šolar v svoji sobi že vso potrebno opremo, ga ob začetku novega šolskega leta razveselite s svežo dekoracijo. Steno nad posteljo in delovnim prostorom lahko prepleskate z barvo, ki se sklada s pohištvom v sobi. Če boste barve kombinirali, pazite, da boste poleg živahnih izbrali svetlejšo, nežnejšo protiutež. Pri izbiri barv pa naj dejavno sodeluje tudi otrok, saj bo v svoji sobici preživel veliko časa, zato je pomembno, da mu je ta všeč. Enobarvne stene lahko popestrite še s stenskimi nalepkami in tapetami, če pa ima vaš šolar umetniško žilico, naj jih s svojimi poslikavami okrasi sam. Lep okras sobe so risbe, šolski projekti, zbirateljski predmeti, kot so figurice ali avtomobilčki in podobno. Za piko na i pa poskrbijo barvno usklajene zavese, posteljnina in okrasne blazine, ki zaokrožijo videz prostora.

Dobra razsvetljava Dobra osvetlitev je za šolsko delo doma zelo pomembna. Če je možno, postavite pisalno mizo pod okno, da je delovna površina osvetljena od spredaj, ali ob okno, in sicer tako, da svetloba pada z leve (za desničarje) ali z desne strani (za levičarje). Tak položaj je boljši tudi zaradi dela z računalnikom, saj neposredna svetloba otežuje gledanje vanj. Vsekakor mora biti na mizi tudi svetilka, ki jo je moč usmerjati glede na potrebe. S stoječimi ali stenskimi svetilkami naj bodo razsvetljeni še drugi deli sobe – igralni kotiček, garderoba in spalni del, kjer je mesto za nočno lučko. Stropna svetilka, bodisi lestenec bodisi plafonjera, pa poskrbi za celovito osvetlitev prostora. Izbira svetil za otroke je velika in lahko se odločite za zabavne ali večbarvne luči z najrazličnejšimi motivi, ki prostor lepo popestrijo.