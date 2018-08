Zvezna sodnica je maja presodila, da blokada dostopa tistim z drugačnimi pogledi in stališči brez dvoma predstavlja kršitev ustave ZDA. Med drugim zaradi tega, kako Trump uporablja twitter.

Tožbo proti Trumpu sta vložila skupina uporabnikov twitterja in inštitut za prvi amandma k ameriški ustavi z univerze Columbia.

Trump je sedem ljudi, katerih imena so navedena v tožbi, odblokiral ob vložitvi pritožbe. Omenjeni inštitut je v sredo tvintil, da so slišali, da so bili številni s seznama 41 uporabnikov twitterja, ki so ga dali ministrstvu za pravosodje, prav tako odblokirani.

»Veseli smo, da Bela hiša sprejema ukrepe za izpolnitev sodbe okrožnega sodišča, da prvi amandma predsedniku prepoveduje blokiranje uporabnikov Twitterja samo zato, ker so ga kritizirali,« so sporočili z inštituta. Ob tem so dodali, da še naprej prejemajo poročila, da Trumpov račun @realDonaldTrump še naprej blokira posameznike, ki jih ni na omenjenem seznamu.

Inštitut še poudarja, da mora Bela hiša takoj odblokirati vse uporabnike twitterja, ki jih je blokiral predsednik zaradi njihovih političnih pogledov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.