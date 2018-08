Zaradi najverjetneje začasnih omilitev trgovinskih napetosti pa je v zadnjem tednu pridobil tudi evro, in sicer 0,85 odstotka v primerjavi z dolarjem. Oziroma se je moč dolarja v primerjavi s košarico preostalih valut spustila na mesečno dno, kar je še dodatno pripomoglo, da sta se nemški in francoski delniški trg, preračunano v evre, v zadnjem tednu bolje odrezala v primerjavi z ameriškimi trgi.

V korporativnem svetu v ZDA so poročila za preteklo četrtletje v tem tednu objavila podjetja, kot so Hewlett Packard, Tiffany, Best Buy in Foot Locker. Vsa omenjena podjetja so močno prekosila pričakovanja trga glede višine dobička. Za največ je pričakovanja trga prekosilo podjetje Hewlett Packard, katerega delnica je v torek močno pridobila (več kot 4 odstotke) po objavi odličnega poslovnega izida. Tehnološki gigant je v zadnjem četrtletju zaslužil 0,44 dolarja na delnico, medtem ko je trg predvideval zaslužek v višini 0,37 dolarja na delnico. Skupni prihodki podjetja pa so se v letu dni povečali za 3,5 odstotka.

Na trgu surovin so cene zlata v letošnjem letu padle že za okoli 7,8 odstotka zaradi mednarodnih trgovinskih sporov in turške valutne krize. Po daljšem času padanja so cene zlata v zadnjem tednu le nekaj pridobile, tako da zlato trenutno trguje nekaj dolarjev nad nivojem 1.200,00 dolarja na unčo.

Na Ljubljanski borzi je slovenski borzni indeks SBITOP v zadnjem tednu dni izgubil 0,46 odstotka vrednosti. K temu so največ pripomogle delnice Zavarovalnice Triglav (–2,91 odstotka), Cinkarne Celje (–2,63 odstotka) in Krke (–1,40 odstotka). Največ pa so v zadnjem tednu dni pridobile delnice KD Group (+4,95 odstotka), SaveRe (+2,45 odstotka) in Petrola (+1,18 odstotka).