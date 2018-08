Nogometaši Olimpije so, potem ko so po peturni vožnji z avtobusom že v torek zvečer dopotovali v Trnavo, da bodo čim bolj spočiti dočakali drevišnjo tekmo četrtega kroga kvalifikacij za ligo Evropa s Spartakom, doživeli vroč sprejem v mestu, ki je od Bratislave oddaljen 50 kilometrov. Vročekrvni navijači Spartaka iz Trnave so pred hotelom Holiday Inn slovenske prvake pričakali s hrupom, ki so ga povzročali predvsem z avtomobilski trobljami. Slovaška policija je ukrepala, tako da je pred začasnim domom Ljubljančanov vseskozi parkiran en policijski avtomobil, da navijači ne mo