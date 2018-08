To še posebej velja za največje ase, ki so v očeh naroda pravi junaki in vzorniki, po katerih se zgledujejo mladostniki in želijo hoditi po njihovih stopinjah. Zadnji množični osip v košarkarski reprezentanci je razumljivo naletel na burne odzive v javnosti, ki jo je še dodatno razburila vnovična odsotnost največjega slovenskega nogometnega zvezdnika Jana Oblaka, ki se tako kot Luka Dončić ne oglaša na klice reprezentančnega selektorja. Oblakov Atletico Madrid vodilnim v nogometni zvezi pošilja zdravniška opravičila, slovitega vratarja pa poškodbe ne ovirajo pri igranju za klub