Najvišje uvrščena slovenska igralka na svetovni lestvici Tamara Zidanšek je bila četrta Slovenka, ki je med posamezniki izpadla v prvem krogu. Konjičanka je proti Kristini Mladenović dobila le tri igre. Francozinja srbskih korenin je dobila prvih devet iger, preden je 20-letna slovenska igralka dobila prvo igro na turnirjih največje četverice. Poraz je omilila pri zaostanku z 1:5 v drugem nizu, ko je dobila dve igri zapored.

Vročina kroji razplet zadnjega letošnjega turnirja največje četverice. Zaradi izčrpanosti je dvoboje prvega kroga predalo rekordno veliko teniških igralcev, ki so na koncu komaj stali na nogah, medtem ko se niso mogli več enakomerno bojevati za točke. Dodatno težavo povzroča visoka vlaga. Da bi organizatorji delno pomagali igralcem, jim po tretjem nizu omogočajo krajšo regeneracijo. Tudi igralci, ki igrajo v večernih terminih, imajo težave s pripravljenostjo na dvoboj, saj morajo med čakanjem trenirati na vročini in najti pravo razmerje med hlajenjem v klimatiziranih prostorih in čakanju zunaj. Rafael Nadal si je med dvobojem prvega kroga zaželel, da bi imel ob premorih za hrbtom ventilator, a mu glavni sodnik nadstandarda ni dopustil.

Ogromno težav z izčrpanostjo je imel Novak Đoković. Srb je proti Martonu Fucsovicsu dvoboj odlično začel in prvi niz dobil z enim odvzemom začetnega udarca. Kmalu v drugem je imel želodčne težave, zaradi katerih je celo bruhal. Madžar je izkoristil priložnost, dobil drugi niz in povsem izčrpanemu Srbu odvzel servis še v tretjem nizu. Kdor podrobneje spremlja kariero Đokovića, je čakal potezo prvega favorita za osvojitev newyorške lovorike, da predčasno preda dvoboj. A je Đoković zdržal. Zdravniška pomoč mu je pomagala, proti koncu tretjega niza pa je začel igrati bolje in dvoboj po dobrih treh urah priboril v svojo prid.

»Težak dan. Takšen, za katerega veš, da lahko pride na turnirjih za grand slam, a si jih ne želiš. K sreči sem uspel nekako zmagati, še sam ne vem, kako. Dva niza in pol sem se bolj boril za preživetje, kot igral tenis,« je priznal Novak Đoković, ki se bo danes pomeril z Tennysom Sandgreenom. Američan je letos blestel na OP Avstralije v Melbournu, kjer se je presenetljivo uvrstil v četrtfinale. Na betonski podlagi, na kateri je odraščal, pa bo gotovo težak nasprotnik. Manj težav naj bi imel danes Švicar Roger Federer, ki se bo pomeril s Benoitom Pairejem. Francoz je bil v prvem krogu boljši od obetavnega Avstrijca Dennisa Novaka.