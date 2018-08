V New Yorku je vroče. Zato teniški igralci na ameriškem odprtem prvenstvu na različne načine iščejo možnosti, kako se shladiti. Novak Đoković je priznal, da se je med dvobojem v drugem krogu zaradi neznosne vročine počutil tako slabo, da je organizatorje prosil, da ob igrišče postavijo vedro, če mu bo zaradi vročine slabo. V desetminutnem odmoru med tretjim in četrtim setom, ki ga lahko igralci zahtevajo v primeru ekstremne vročine med igro, pa sta se tako srbski as kot njegov nasprotnik Marton Fucsovics v garderobi hladila v kopeli z ledeno hladno vodo in ledenimi kockami. Skupaj in gola, kot je pozneje razložil Đoković. Po tekmi pa se je ohlajal še v družbi soproge Jelene, a ne v hladni kopeli, temveč s karaokami pesmi Oliverja Dragojevića.

Britanski teniški igralec Andy Murray je medtem na svojem blogu zapisal, da se z vročino spopada malce drugače: s hrano. Po dvoboju vedno poje tri škatle sušijev – dve nemudoma, eno pa prihrani za pojedino po tiskovni konferenci. Najraje ima suši s tunom. »Suši jem redno, včasih tudi za zajtrk, kar se sicer sliši čudno.« V New Yorku ob škatlah sušijev popije še dva litra tekočine na uro, da se lažje spopade z vročino in vlago. Za dodatno okrepitev pa vsakih 20 minut poje še energijski žele: »Moja ekipa spremlja stanje vlažnosti in vročine, z informacijami pa mi pomagajo uravnavati prehrano in količino tekočine, ki jo moram popiti.«

Vroča Ana ljubi asimetrična krila Za vročino drugačne vrste pa je poskrbela tudi Ana Ivanović, ki je soproga Bastiana Schweinsteigerja pospremila na poslovilni tekmi za Bayern, saj se je preselil v Chicago. Ne glede na to, da so se njegovi navijači bučno in z vsemi častmi poslovili od igralca, so mediji veliko raje pisali o njegovi soprogi, ki ga je pospremila na zelenico. In to v sandalih z visokimi petami. Mnogi so se ob tem nasmihali, češ da ji je več do elegantne podobe kot pa do nogometne zelenice. Opazili pa so tudi, da je prav enako asimetrično krilo v drugi barvi nosila na fotografiji, ki jo je dan prej objavila na svojem instagramu. V srbskih medijih so jo ne glede na vse te opombe razglasili za vročo rock princeso na nogometnem stadionu. Tja, na nogometni stadion namreč, pa se je podal tudi Cristiano Ronaldo jr. Udeležil se je treninga akademije Juventusa za mlajše od devet let. Zaigral je skupaj s sinom Anrea Barzaglia. Cristiana jr. med treningom ni gledal slavni oče, temveč njegova zaročenka Georgina. Je pa ata Ronaldo prepričan, da ima njegov potomec vse možnosti, da postane dober nogometaš, saj ima, kot pravi, sloko telo, je močan in hiter.