Tri leta je trajalo goljufanje in izsiljevanje škofjeloškega podjetnika, v katerega naj bi prvoobtoženi Darej Gorjup vpletal številne ljudi. Gorjup je po navedbah tožilca Tilna Demšarja od podjetnika pridobil 460.000 evrov z goljufijo, z izsiljevanjem 114.000 evrov, obtožnica pa ga bremeni še preprodaje prepovedanih substanc, za katero je bil že pogojno obsojen. Zanj predlaga enotno sedemletno zaporno kazen in odvzem protipravno pridobljenega premoženja. »Gre za 600 povprečnih neto plač, za katere je treba delati 50 let,« je opozoril. Za soobtoženega Gorana Glamočanina, ki je med sojenjem dokazoval, da je Gorjupu želel le prijateljsko pomagati opustiti drogo, pa tožilstvo predlaga eno leto pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let ter stransko denarno kazen.

Gorjupov zagovornik opozarja na laži Zagovornik Gorjupa Aljoša Štampar Strojin je obtožnico označil kot larifari. »Razen izvedenca trdim, da so vsi, tako obdolženi kot priče in oškodovanec, v tej zadevi lagali,« je poudaril in dodal, da so po njegovem mnenju resnična le dejstva, podprta s številkami, nekateri dokazi pa so pridobljeni nezakonito, zaradi česar je vložena ustavna pritožba. Sporna dejanja so se po navedbah tožilstva dogajala med oktobrom 2104 in septembrom 2017, vanje naj bi bila vpletena peterica. Poleg Gorjupa in Glamočanina naj bi pri tem sodeloval še Vladimir Marinković, ki naj bi bil po nekaterih navedbah prijet v tujini, Leon Podgornik in Marko Bitenc pa sta krivdo priznala. Sicer pa je zgodba z izsiljevanjem škofjeloškega podjetnika z vsakim narokom dobivala nove razsežnosti. Po Bitenčevem priznanju krivde je bilo iz sodbe jasno, da je Bitenc skupaj z Gorjupom obiskal podjetnika na domačem naslovu, da bi od njega dobil denar. Gorjup naj bi oškodovancu dejal, da ga je obiskal po naročilu osebe, ki se je je oškodovanec bal, saj mu jo je obtoženi prikazoval kot nasilno. Dejal naj bi mu, da ga bo nasilnež, ki je naročil obisk, ubil in zakopal, če mu oškodovanec ne bo izročil denarja. Bitenc naj bi se izdajal za Gorjupovega taksista in naj bi oškodovancu prikazoval, kako so mu suroveži, ki jih je pripeljal, razbili taksi, potem pa oškodovancu prikazal, kot da gre na policijo, kjer bo oddal prijavo. A ker se je oškodovanec zbal za svojo varnost, naj bi obiskovalcema izročil denar.