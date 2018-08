V Mestni občini Maribor se zlagoma, a vztrajno približujejo zastavljenemu cilju, to je gradnji nove zahodne tribune Ljudskega vrta. Želja župana Andreja Fištravca, da bi se še pred novembrskimi lokalnimi volitvami slikal na simboličnem začetku gradbenih del, pa se ne bo izpolnila. Gradnja se bo v najboljšem primeru začela šele konec letošnjega leta.

Na upravno enoto so občinarji že podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, je včeraj sporočil županov svetovalec Boštjan Štuhec. »Zaradi velikega števila vlog poteka obravnava nekoliko počasneje, kot smo si obetali,« je dejal. Preden bodo objavili razpis za izbor izvajalca gradbenih del, bodo potrebovali še soglasje ministrstva za finance za najem bančnega posojila. Občina namreč nima 6,9 milijona evrov, kolikor bo stala naložba, temveč le 5,4 milijona evrov, kolikor je znašala donedavna ocena vrednosti projekta.

»Spomeniško zaščiten lok in streha zahodne tribune Ljudskega vrta bosta obdržala obstoječ videz,« napoveduje arhitekt Janez Martinčič . Povsem spremenjeno bo podtribunje, kamor bodo med drugim umestili devet VIP-lož, VIP-prostor, odprti bar in sodoben prostor za novinarje. Po prenovi se bo zmogljivost Ljudskega vrta zmanjšala za dobrih 800 sedežev. Na zahodni tribuni bo od takrat 2540 navadnih in 550 VIP-sedežev, v ložah bo prostora za 154 ljudi, na voljo bosta še 102 sedeža za novinarje in komentatorje.

Avtorji idejne zasnove novega Ljudskega vrta so Ofis arhitekti, na javnem natečaju so zmagali davnega leta 1998. Dvajset let pozneje so dobili priložnost, da udejanjijo še prenovo zahodne tribune.

Gradnja ne bo ovirala tekem v Ljudskem vrtu

»Prizadevali smo si za optimalno in racionalno rešitev, ki bo skladna z vsemi potrebami kluba in priporočili krovnih nogometnih organizacij Uefa in Fifa,« pravi Stipe Jerič iz NK Maribor. Gradbena dela naj ne bi ovirala izvedbe nogometnih tekem tako v domačih kakor tudi v evropskih tekmovanjih. »Predvidevamo, da bi lahko novo tribuno odprli septembra 2019, v idealnem primeru na prvi tekmi skupinskega dela evropskega tekmovanja,« je optimist Jerič.

Spomnimo: oktobra lani, ko je vodstvo nogometnega kluba začelo javno terjati takojšnjo izvedbo naložbe, sicer naj bi Maribor letos igral evropske tekme v Stožicah, so v mariborskem županstvu vehementno napovedovali, da bo odprtje prenovljene tribune zagotovo že to jesen.

V Dnevniku smo tedaj ugotavljali, da je to nemogoče, gradbena dela na spomeniško zaščiteni zahodni tribuni se ne bodo mogla začeti pred jesenjo 2018. V svojem hitenju je občina iz postopka projektiranja tribune celo skušala protipravno izločiti Ofis arhitekte. Ogorčeni arhitekti so se nato povezali s svojimi odvetniki ter Zbornico za arhitekturo in prostor, ki so Mestno občino Maribor opozorili na domnevne grobe kršitve zakonodaje in moralnih načel. Kot avtorji natečajnih elaboratov naj bi bili namreč upravičeni do sodelovanja pri izdelavi projektno-tehnične dokumentacije. V stadionsko zgodbo se je ljubljanski biro uspešno vrnil šele po tistem, ko so je v postopek vključilo vodstvo nogometnega kluba in nase prevzelo strošek izdelave projektne dokumentacije v višini 187.500 evrov.

Z manj zapleti poteka prenova podtribunja na severu in jugu stadiona. Tam so že tik pred začetkom pogajanj z zainteresiranimi izvajalci gradbenih del. Izvedbo naložbe naj bi zagnali jeseni, ko naj bi tudi začeli prenavljati pomožno nogometno igrišče v Ljudskem vrtu. Ta naložba je ovrednotena s 855.000 evri, približno polovico zneska bo zagotovil NK Maribor.