Po navedbah gasilcev, na katere se sklicuje tiskovna agencija Reuters, je razpoka v jezu, namenjenem za namakanje, nastala danes okoli 5.30 po lokalnem oz. v torek okoli 23. ure po srednjeevropskem času.

Oblasti so sporočile, da je močno monsunsko deževje v regiji Bago poškodovalo odtočni kanal jezu, ki ureja izpust odvečne vode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Voda je zato poplavila ravninsko pokrajino, poškodovala pa je tudi most na avtocesti, ki povezuje dve največji mjanmarski mesti Yangon in Mandalay. Oblasti so most zaprle.

"Nimamo točnih podatkov o številu žrtev, vendar je voda prizadela vasi, kjer živi več kot 50.000 ljudi," je za AFP povedala direktorica ministrstva za socialno varstvo Phyu Lae Lae Tun. Dejala je še, da je voda prizadela 12.000 gospodinjstev v stotih vaseh. Trenutno po njenih navedbah za ljudi, ki so bili primorani zbežati z domov, postavljajo začasna taborišča, medtem ko so drugi izseljeni zatočišče poiskali v samostanih.