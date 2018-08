Po prvih podatkih so želve umrle, ker so se ujele v ribiške mreže, ki so na tem območju prepovedane. Zaradi tega so posebne državne službe, odgovorne za zločine v okolju, začele s temeljito preiskavo, po kateri naj bi odgovorni odgovarjali za storjeno škodo.

Po podatkih iste posebne službe, so se nesrečne želve v mrežo ujele že pred več kot tednom dni, nato pa jih je utopljene nosil morski tok vse do danes, ko so jih našli ob obali La Barra de Colotepec, navaja CNN.