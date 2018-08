Od minulega četrtka je v prometnih nesrečah na Hrvaškem umrlo deset ljudi, samo v ponedeljek in torek šest. Od začetka leta je na hrvaških cestah življenje izgubilo 215 ljudi. Črna statistika kaže, da so prometne nesreče na Hrvaškem od osamosvojitve zahtevale več žrtev kot vojna v začetku 90. let prejšnjega stoletja.

Na hrvaškem notranjem ministrstvu so zaskrbljeni zaradi velikega števila prometnih nesreč z več smrtnimi žrtvami, ki so so zgodile v zadnjih nekaj dneh. Poudarjajo, da tako črnega tedna ni bilo že dolgo. Po navedbah ministrstva so letos našteli 136 odstotkov več prometnih nesreč, ki so jih povzročili motoristi, kot v enakem obdobju lani. Obenem se je občutno zvišalo tudi število voznikov, starejših od 60 let, ki so bili odgovorni za prometne nesreče.