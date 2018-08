Glede Oblaka je Kavčič pojasnil, da so iz kluba v torek sporočili, da ima težave z ramo, da pa se mu sam ni javil. »Poskušal sem ga večkrat dobiti, a ga nisem mogel. Včeraj pa je prišlo zdravniško poročilo iz Atletica, da ima težave z ramo in potrebuje počitek. Kar nekaj časa se mu to že vleče. Potrebujemo tiste, ki so stoodstotno pripravljeni,« je glede Oblaka povedal Kavčič in glede namigovanj, da se izmika izbrani vrsti, dodal: »Potrebujemo zdrave igralce, on pa ima več časa že te težave. Vse drugo so špekulacije. Bil pa je na seznamu do včeraj. Seveda pa ga pogrešamo, tako kot Josipa.«

V javnosti se je večkrat govorilo, da se Oblak izogiba reprezentanci, ker ni kapetan. »Tu smo spet pri nekem nakladanju. Kapetan je Bojan Jokić. To sem jaz postavil in tako je,« je temo Oblak končal Kavčič.

Slovenija bo prvo tekmo v ligi narodov igrala 6. septembra doma proti Bolgarom, tri dni pozneje pa bo gostovala na Cipru. Ob Bolgariji in Cipru bo tekmec Slovenije v ligi C in skupini 3 še Norveška. Najboljši iz skupine se bo imel možnost prek tega tekmovanja uvrstiti na evropsko prvenstvo 2020 in napredovati v višji rang tekmovanja - ligo B.

Glede ciljev v tem tekmovanju pa je Kavčič povedal: »Na vsaki tekmi gremo na zmago. Glede same igre pa moramo začeti na temeljih. Moramo biti čvrsti, kompaktni. To pa zahteva nekaj časa. Cilj v tem tekmovanju pa je prvo mesto v skupini. Ne pravim, da ga bomo osvojili, ampak cilj je takšen. Imamo primerljivo ekipo z vsemi iz naše skupine.«

O prvih tekmecih v ligi narodov je dejal: »Bolgarijo smo gledali, analizirali, to je ekipa, ki se poskuša vrniti na pot stare slave. Imajo tradicijo, imajo dobre igralce, tako da pričakujem odprto tekmo. Za podcenjevati pa ni niti Cipra, saj veliko vlagajo v nogomet.«

Slovenija je z Bolgarijo igrala dvakrat, in sicer v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2008, ko je doma izgubila z 0:2 in v gosteh z 0:3. S Ciprom pa je igrala kar osemkrat, ima pet zmag, poraz in dva neodločena izida.

Na lestvici Mednarodne nogometne zveze je Bolgarija, 47., Slovenija 55., Ciper pa 87.

Zbor reprezentance bo v ponedeljek na Bledu.