»V elektronsko pošto Hillary Clinton, v kateri so številne zaupne informacije, je vdrla Kitajska,« je Trump malo po polnoči zapisal na Twitterju. »Bolje, da naslednji korak naredita FBI in ministrstvo za pravosodje, ali pa bo po vseh njunih drugih spodrsljajih (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, umazani dosje itd.) njuna kredibilnost izginila za vekomaj!« je dodal. Trump se je očitno skliceval na ponedeljkovo poročanje desničarskega populističnega bloga Daily Caller, ki se v svoji zgodbi opira na dva neimenovana vira. Ta blog sicer ne velja za zanesljiv vir novic, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so odgovorili, da so podobne obtožbe slišali že v preteklosti. »Sprašujete me, ali je to res, kaj pa menite vi? Kaj je vaš prvi občutek ali vtis?« je na rednem brifingu za medije novinarje vprašala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Hua Chunying. »Kitajska je neomajna branilka kibernetske varnosti. Odločno nasprotujemo vsakršni obliki kibernetskih napadov in kraji informacij,« je dodala Hua.

Trump je že večkrat zatrdil, da bi za hekerskimi napadi na Clintonovo in demokratsko stranko lahko stala Kitajska in ne Rusija, s čimer je zanikal ugotovitve ameriških obveščevalnih služb. Poleg tega je posebni tožilec Robert Mueller, ki preiskuje rusko vmešavanje v ameriške predsedniške volitve leta 2016, vložil obtožnice proti 12 Rusom zaradi vdiranja v računalnike Demokratske stranke, kampanje Clintonove in druge organizacije z namenom, da bi vplivali na volitve.