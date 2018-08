Nekdanjega prvega moža Istrabenza Bavčarja in nekdanjega predsednika uprave Maksime Holding Golubića obtožnica bremeni zlorabe položaja oz. pomoči pri tem kaznivem dejanju v zvezi s sklenitvijo ter podpisom različnih pogodb in listin, s katerimi je Istrabenz leta 2007 vstopil v terminski posel, ki ga je imela z Banko Celje sklenjenega Maksima Holding. Posel se je nanašal na obvezen nakup delnic Intereurope po točno določeni ceni in v točno določenem obdobju, tako da je ob zapadlosti terminskega posla vso škodo, ki bi jo sicer iz tega posla utrpela Maksima Holding, nase prevzel Istrabenz. Istrabenz naj bi delnice preplačal za 3,7 milijona evrov, za kolikor naj bi bilo podjetje tudi oškodovano.

Kenda se konkretnih poslov ni spomnil

Na koprskem sodišču je danes pričal tedanji član dvočlanske uprave Istrabenza Srečko Kenda, ki je še pred koncem istega leta odšel iz družbe. Če je Golubić v svojem zagovoru zatrdil, da je pri konkretnem poslu na strani Istrabenza operativno sodeloval prav Kenda, je slednji to zavrnil oz. dejal, da se česa takega ne spomni. Na vprašanje predsednice sodnega senata Orjane Trunkl je pojasnil, da se je sicer kot član uprave ukvarjal tudi s področjem financ, da pa pristojnosti niso bile natančno razdeljene. Zanikal je, da bi dajal kakršna koli navodila Maksimi Holding, "saj so imeli svojo upravo in nadzorni svet". Konkretnih poslov v zvezi s svežnjem Intereuropinih delnic se Kenda ni spomnil. Kot je pojasnil, je bil namreč formalno član uprave, vendar vsaj od junija z Bavčarjem nista več sodelovala in z večino poslov sploh ni bil seznanjen oz. je zanje izvedel naknadno. Večino poslov pa je po njegovih besedah tedaj vodil Kristjan Sušinski.

V zvezi s podpisovanjem pogodb je Kenda navedel še, da jih je predsednik uprave smel podpisovati sam, on kot član uprave pa jih brez Bavčarjevega sopodpisa ne bi mogel. Glede izjave nekdanjega nadzornika Istrabenza Bojana Korsike, da je bil precej prisoten v Maksimi Holding in vplival na njeno poslovanje, pa je odvrnil: "To je smešno." Trditve Korsike je označil kot fantazije. Na vprašanje obrambe je Kenda pojasnil, da je sicer on skrbel za navezovanje in ohranjanje stikov z bankami, vključno z Banko Celje. Glede terminskih poslov z delnicami na splošno pa je zatrdil, da je to bil eden od finančnih instrumentov, ki so jih tedaj uporabljala vsa podjetja.