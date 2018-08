Požar je izbruhnil v zgornjem delu tovarne v torek malo pred 14. uro in se potem hitro razširil še na ostrešje. Pogasili pa so ga ob 20.30. Pri gašenju so gasilci odstranili del mavčnega stropa in razkrili streho, da so lahko dosegli tlečo leseno konstrukcijo objekta in jo zalili z vodo.

S pomočjo avto lestev so razkrili obrobe strehe ter tako pogasili tleče tramove in izolacijo na objektu. Objekt so gasilci prezračili ter pregledali s termo kamero, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zaradi varnosti je na objektu ostala gasilska straža, gasilcem pa pri nadzoru pomagajo tudi policisti.

S Policijske uprave Ljubljana so danes sporočili, da so kriminalisti doslej ugotovili, da je zagorela izolacija in leseno ostrešje pod kovinsko streho ter da je v požaru nastalo za več 10.000 evrov škode. V požaru ni bil nihče poškodovan.