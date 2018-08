Nekdanja deseta igralka sveta, ki je trenutno sicer na 53. mestu lestvice WTA, je proti Zidanškovi, na 76. mestu najvišje uvrščeni slovenski igralki, izgubila le tri igre, in še to v drugem nizu. Dvajset mest višje uvrščena Francozinja, njeni starši prihajajo z območja držav nekdanje Jugoslavije, tako ni imela težjega dela in se je gladko po eni uri na igrišču uvrstila v drugi krog, v katerem se bo pomerila s Španko Carlo Suarez Navarro.

Zidanškova je bila brez možnosti za uspeh. V prvem nizu sploh ni osvojila igre, v drugem pa je zaostajala s 3:0 in 5:1, nato pa vendarle vsaj omilila poraz.

Po dveh dnevih turnirja v New Yorku od štirih Slovencev v glavnem žrebu nihče ni napredoval v drugi krog. Na igriščih Flushing Meadows pa ni konec slovenskih nastopov. V ženskih dvojicah bosta svojo priložnost iskali teniška veteranka Velenjčanka Katarina Srebotnik in Dalila Jakupović .

Po prvem dnevu turnirja v New Yorku, ki je prinesel največjo senzacijo v odprti eri prvenstva, saj se je prvič zgodilo, da se je že v uvodnem krogu poslovila prva nosilka, Simona Halep , je bil drugi dan bolj prizanesljiv do favoritov.

Težave z visokimi temperaturami

V moški konkurenci sta bila uspešna Švicar Roger Federer, petkratni zmagovalec US Opna, in Novak Đoković, ki je v New Yorku slavil dvakrat. Uvodoma je sicer doživel manjši šok, ko je njegov madžarski tekmec Marton Fucsovics dobil drugi niz s 6:3, a se je nato Srb zbral ter četrti niz dobil s 6:0.

Nekoliko lažje delo je imel Hrvat Marin Čilić, na US Opnu je slavil leta 2014, saj je Romun Marius Copil dvoboj predal v tretjem nizu po vodstvu Hrvata.

Igralcem so težave povzročale visoke temperature in še zlasti sopara, tako so se organizatorji odločili, da bodo igralcem ponudili deset minutni premor, da se ohladijo.

»Oba sva se spopadala z velikimi težavami. Nisva bila edina. Razmere so bile brutalne. Trpel sem, kot že dolgo ne, a sem nekako vendarle bil prisiljen poiskati način, kako se izkopati iz težav,« je razpoloženje večine strnil Đoković, ki je nazadnje pred dvema letoma v New Yorku izgubil finale proti Stanu Wawrinki, lanski turnir je zaradi težav s poškodbami izpustil, letos pa je na US Open prišel kot še sveži zmagovalec Wimbledona. Leta 2015, ko je dobil travnati grand slam, je nato blestel tudi na trdi podlagi v New Yorku za drugi naslov na OP ZDA.