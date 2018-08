Vse večji turistični obisk Ljubljane so kot poslovno priložnost prepoznali tudi v družbi Šumijev kvart, ki bo namesto poslovnih prostorov v novem Šumiju uredila hotel. Ta še zdaleč ne bo majhen, saj bo s 151 sobami le malo zaostajal za hotelom Intercontinental na Bavarskem dvoru in hotelom Lev ob Gosposvetski cesti. V družbi Šumijev kvart so okoljevarstveno soglasje za Šumi prejeli 22. junija letos, ta teden pa so z agencije za okolje prejeli drugo dobro novico: zaradi spremembe namembnosti prostorov iz poslovnih v hotelske jim ne bo treba izvesti nove presoje vplivov na okolje