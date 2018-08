Tako Polona Hercog kot Aljaž Bedene ne bosta kmalu pozabila priložnosti, ki sta jo zapravila v prvem krogu zadnjega letošnjega turnirja največje četverice v New Yorku. Slovenska igralca sta bila blizu napredovanju, saj sta oba tekmecema priznala premoč v odločilnem nizu. Bedene je imel proti Gruzijcu Nikolozu Basilašviliju v petem nizu celo prednost odvzema začetnega udarca, pri zaostanku s 4:5 pa je še sedmič izgubil servis ter zamudil priložnost, da bi se danes pomeril proti Američanu Jacku Socku.

Kljub porazu je začetek skupne poti Bedeneta s srbskim trenerjem Markom Subotićem spodbuden. Bedene je namreč v New Yorku odigral prvi dvoboj v tej sezoni na trdi podlagi, bil pa je konkurenčen 37. igralcu sveta. Bedene je napovedal, da boljše rezultate pričakuje na naslednjih turnirjih, ki bodo sledili na trdi podlagi. V načrtu ima, da bo tekmoval v Sankt Peterburgu, Pekingu, Šanghaju, Moskvi, na Dunaju in v Parizu.

Polona Hercog je morala priznati premoč najstnici Claire Liu, rojeni v tem tisočletju. Osemnajstletna Američanka je lani dobila mladinski turnir v Wimbledonu in bila druga na Rolandu Garrosu, na svetovni lestvici pa se je prebila že do 158. mesta. Mariborčanka je v prvem nizu zapravila žogico za niz, drugi niz gladko dobila, v tretjem pa nadoknadila zaostanek z 1:4. Ko je kazalo, da je strla odpor obetavne Američanke, je znova popustila, tako da ji v New Yorku ostaja le še igranje med dvojicami.

Po štirinajstih mesecih se je po težavah s kolkom na turnirje največje četverice vrnil Andy Murray. Škot je zmago nad Avstralcem Jamesom Duckworthom proslavil zelo čustveno. »Ne igram najboljšega tenisa, a kaj takšnega niti ne pričakujem. Zadovoljen sem, ker se vse bolje znajdem. Užival sem, ko sem se nekajkrat odlično gibal in dobil nekaj res lepih točk. Hvaležen sem, da sem, kjer sem,« pravi 31-letni Andy Murray, ki se bo danes za uvrstitev med najboljših 32 pomeril s starim tekmecem Fernandom Verdascom.

V uvodnem dvoboju je navdušil Juan Martin del Potro, ki je presenetil predvsem z močnim in natančnim backhandom. Argentinec bo v New Yorku zelo nevaren tekmec, saj je turnir pred devetimi leti že osvojil, poleg tega pa dviguje argentinske apetite z napovedmi, da se končno odlično počuti. Ameriške ljubitelje tenisa sta z uvodno zmago navdušili sestri Williams. Predvsem starejša Venus je imela precej dela, da je strla odpor Rusinje Svetlane Kuznjecove, ki je v New Yorku zmagala pred 14 leti. »Hvala zvestemu občinstvu. Obljubim, da bom naredila vse, da vas bom navduševala čim dlje,« pa se je občinstvu priklonila Serena Williams, ki je lani zaradi nosečnosti izpustila nastop na OP ZDA.